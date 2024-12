Großer Krampusumzug am Salzburger Christkindlmarkt

Die Salzburger Schiachperchten ziehen durch die Altstadt.

Vor der barocken Kulisse des Salzburger Doms treten am Donnerstag, 5. Dezember, um 18.30 Uhr rund 140 Krampusse von 14 Passen, darunter die Salzburger Schiachperchten und weitere Passen aus Salzburg, Oberösterreich und Bayern, auf. Auf einer eigens errichteten Bühne werden die Choreografien der Passen wie Kettenziehen oder Schellenschleifen vorgeführt und von einem Brauchtumsexperten erklärt.

Anschließend ziehen die dunklen Gestalten über den Dom- und Residenzplatz und sorgen für eine besondere Stimmung in der Salzburger Altstadt. Aber keine Angst: Die Krampusse schlagen nicht zu, sondern sorgen für ein spannendes und hautnahes Brauchtumserlebnis, das Jung und Alt begeistert.

Am Freitag, 6. Dezember, 15.30 Uhr: Nikolaus und Kinderkrampus am Salzburger ChristkindlmarktDer Nikolaus stattet dem Salzburger Christkindlmarkt einen Besuch ab. Begleitet wird er von freundlichen Kinderkrampussen. Der Nikolaus verteilt kleine Geschenke an die Kinder.