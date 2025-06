"Hakuna Matata": Kindermusical-Gala für die ganze Familie

Die zauberhafte Kindermusical-Gala „Hakuna Matata“ macht im Herbst 2025 Halt in mehreren österreichischen Städten: am 24. September in Feldbach, am 27. September in Kufstein sowie im Oktober am 8. in Klagenfurt und am 10. in Grafenegg. Hits aus „Die Eiskönigin“, „König der Löwen“, „Vaiana“, „Arielle“ und vielen weiteren Filmen laden zum Mitsingen und Tanzen ein. Fantastische Kostüme und kreative Bühnenbilder sorgen für strahlende Kinderaugen und beste Familienunterhaltung für Kinder ab vier Jahren.

