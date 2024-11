× Hotel Enzian lädt nach Obertauern ein

Obertauern. Mit der Übernahme des Traditionshotels Enzian in Obertauern setzen Elisabeth Veit und ihr Partner Julien Lefebvre neue Akzente im Salzburger Wintersportort. Ab der Wintersaison 2023/24 führen sie das 4-Sterne-Superior-Haus als Adults-only Hotel, gehen einen völlig neuen kulinarischen Weg und setzen zusätzlich auf das Thema Flexibilität und Workation.

Adults-only, Ski-in, ski-out

Im Hotel Enzian wohnen Gäste über 18 Jahren. Aus diesem Grund gibt es auch kein Halbpensionsangebot mehr, sondern Everyday-Brunchday bis 13 Uhr. Das ist einerseits ein Angebot an Langschläfer, aber ebenso für Gäste, die gegen den Strom schwimmen – also zum Beispiel schon um 9 Uhr die Ersten auf der Piste sein möchten und dann um 11 Uhr zum Frühstücken kommen.

Der erweiterte, modern-heimelige Bar-Bereich garantiert Logen-Blick auf die spektakuläre Bergkulisse und lädt zum Socializen ein – hier schlägt das Herz des Enzians – die Gäste werden hier von früh bis spät verwöhnt. Dies ist eine feine und lebendige Begegnungszone für die Internationale Community. Erste Reihe fußfrei auf den phänomenalen Ausblick, liegt das Hotel direkt an der Piste - die Piste ist mit acht Schritten vom Skikeller aus zu erreichen – genauso kommt man mit den Skiern auch direkt zurück.

© Hotel Enzian ×

Dine-Around im Hotel

Auch in der Küche geht das Enzian andere Wege. Drei a là carte Restaurants mit unterschiedlichen Konzepten sorgen für das kulinarische Wohl der Gäste im Enzian: Die traditionelle österreichische Küche in der Zirbenstube, heiße Rhythmen und buntes Essen in Mexikanischem „Flavors“ und ein japanisches Restaurant „Boken“ mit Sushi und traditionellen, köstlichen japanischen Küche.

Workation

In der Workation Zone können Gäste einen hellen und technisch am neuesten Stand ausgestatteten Raum fürs kreative Arbeiten nutzen oder ihr „Business Unusual Package“ auch direkt aufs Zimmer buchen.

Spa-Time, Me-Time

Wer sich in Obertauerns Bergen so richtig auspowert, hat auch Entspannung und Recharge verdient. Und weil jeder von uns Wohlbefinden unterschiedlich definiert, hat das Enzian extra viel Platz dafür geschaffen. Und zwar auf 1.400 Quadratmetern, in einem eigenen Spa-Gebäude. Auf vier Etagen finden Sie: die besondere 60°C warme Zirbensauna mit Panoramafenster und Pistenblick, das Klassik-Spa mit zwei weiteren Saunen, Caldarium, Ruheraum, Dampfbad, Poollandschaft mit Panoramablick… und ganz viel Zeit nur für sich!

Das Saison-Opening mit dem SCOOTER Live Konzert wird auch im Enzian gefeiert:

- Live Musik an der Hotelbar

- Mit Scooter Dresscode gibt es Signature Cocktails um halben Preis

- Ein besonderes Gewinnspiel mit tollem Preis

- Gratis Late Check out bis 14 Uhr am Sonntag – wenn du das back to reality ein bisschen später haben magst ????

Und das Beste: OE24 verlost zum Opening-Wochenende einen Kurzurlaub in Obertauern im Hotel Enzian. Am Freitag anreisen, das Konzert genießen, am Samstag ausschlafen oder die ersten Schwünge auf den Pisten ziehen, bis es am Sonntag wieder Koffer packen heißt. Zudem bietet Obertauern am Opening-Wochenende noch viel mehr: Auch der traditionelle Christkindlmarkt findet statt und lädt ein, Handwerkskunst bei Glühwein und Keksen zu genießen.

Alle weiteren Infos finden Sie unter www.enzian.net.