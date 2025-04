Legendäre Hits und Nostalgie pur: Smokie kommen nach Salzburg

"Living next door to Alice", "Mexican Girl" oder "Oh Carol" – wenn Smokie am 21. Mai in der Salzburgarena auftreten, werden Erinnerungen wach. Die britische Kultband zählt zu den erfolgreichsten Popgruppen der 70er und 80er Jahre und begeistert bis heute mit ihren zeitlosen Hits. Mit dabei als Special Guests: ABBA 99, die mit ihrer mitreißenden Show das Lebensgefühl der schwedischen Popikonen perfekt aufleben lassen. Zwei Acts, ein Ziel: das Publikum mitreißen. Karten sind ab sofort bei Ö-Ticket erhältlich – ein Pflichttermin für alle Fans legendärer Popmusik!

