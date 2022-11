Mann stürzt am Untersberg mehrere hundert Meter ab – tot

Der Mann aus der Stadt Salzburg war mehrere hundert Meter abgestürzt.

Salzburg/Berchtesgaden. Ein seit vergangenem Samstag vermisster 53-jähriger Salzburger ist am Donnerstag am Untersberg auf der bayerischen Ostseite tot aufgefunden worden. Der Mann aus der Stadt Salzburg war mehrere hundert Meter abgestürzt. Er lag in einer Rinne auf 1.460 Meter Seehöhe zwischen Geiereck und Salzburger Hochthron (1.853m) im Gemeindegebiet von Marktschellenberg, wie die Polizeiinspektion Berchtesgaden am Freitag informierte. Es wird noch ermittelt, wie es zu dem Absturz gekommen ist.

Von Team eines Polizeihubschraubers entdeckt

Der Leblose wurde zunächst vom Team eines österreichischen Polizeihubschraubers entdeckt. Da sich der Abgestürzte auf deutschem Hoheitsgebiet befand, wurde die Exekutive in Berchtesgaden verständigt. Drei Bergführer der Alpinen Einsatzgruppe bargen den Toten zusammen mit der Besatzung eines bayerischen Polizeihubschraubers. Die Bergung erwies sich laut Polizei als anspruchsvoll. Der Untersberg ist ein Grenzberg zwischen Salzburg und Bayern.