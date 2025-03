Masters of Dirt Salzburg: Freestyle-Action der Extraklasse

Am 29. und 30. März 2025 verwandelt sich die Salzburgarena in ein Paradies für Adrenalinjunkies: Die Masters of Dirt Freestyle Showdown Tour macht Halt in Salzburg – mit atemberaubender Action, wilder Musik und spektakulären Stunts. Mit Highlights wie der Motörhead x M.O.D-Kollaboration, einer eigenen Women Takeover Show und den jungen Mini Masters wird Salzburg zur Freestyle-Hauptstadt Europas. Ob Backflips mit Schneemobilen, Feuershows oder Nachwuchstalente auf Weltklasseniveau – hier ist Gänsehaut garantiert. „In Salzburg zu performen ist für uns jedes Jahr etwas Besonderes“, so M.O.D-Gründer Georg Fechter. Tickets gibt’s auf Ö-Ticket.