Ein Pfarrer hat Samstagmittag im Salzburger Stadtteil Elisabeth Vorstadt Obdachlose bei einem Einbruch erwischt.

Salzburg. Die drei hatten bereits die Eingangstür zum Pfarrheim aus den Angeln gehoben und gelangten so ins Haus. Als sie von dem Geistlichen überrascht wurden, flüchteten sie ohne Beute. Der Pfarrer verfolgte sie noch, rief dann aber die Polizei. Diese schnappte die drei wenig später in der Bahnhofshalle, so die Polizei.