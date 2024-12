Pole (37) raste unter Drogen in Pizzeria: Acht Verletzte!

Der 37-jährige Lenker war übermüdet, unter Drogen und viel zu schnell unterwegs.

Der Pole musste sich am Mittwoch wegen grob fahrlässiger Körperverletzung vor dem Landesgericht Salzburg verantworten. Am 25. August war der 37-Jährige mit seinem Auto in eine Pizzeria in Mittersill, Pinzgau, gekracht.

Auf der regennassen Fahrbahn war der Lenker viel zu schnell unterwegs gewesen, stand unter Drogen und war zudem übermüdet. Der Autolenker soll zusätzlich noch sein Handy in der Hand gehabt haben.

In der Pizzeria saßen zu dem Zeitpunkt unzählige Gäste. Das Auto knallte durch ein Fenster und rammte etliche Tische. Insgesamt wurden acht Personen verletzt, drei davon sogar schwer. Augenzeugen erlitten einen Schock. Vor Gericht zeigte der Angeklagte Reue und entschuldigte sich bei den Opfern, die anwesend waren.

Der Pole kassierte zehn Monate bedingte Haft und eine 1200 Euro-Geldstrafe . Er nahm zwar das Urteil an, es ist aber noch nicht rechtskräftig.