Auto fuhr in Lokal – mehrere Verletzte

In der Pinzgauer Stadtgemeinde Mittersill ist ein Auto in ein Gastlokal gefahren. Der Vorfall soll mehrere Verletzte gefordert haben.

Salzburg. Polizei und Rotes Kreuz wurden am Sonntagabend zu einem Großeinsatz auf den Stadtplatz in Mittersill alarmiert. Dort war ein Auto in ein Lokal gefahren, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten. Es seien drei schwer verletzte Personen in die Krankenhäuser nach Zell am See, Schwarzach sowie ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht worden, sagte eine Rot-Kreuz-Sprecherin gegenüber der Zeitung. Drei weitere Menschen hätten leichtere Blessuren erlitten.

Viele Zeugen, die den Vorfall geschockt erleben mussten, werden nun von Kriseninterventionsteams betreut.