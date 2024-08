Harley-Fahrer 15 Meter in Tiefe katapultiert: tot

Die Ausfahrt an einem Hochsommer-Traumtag endete Samstag für drei Motorrad-Lenker in der Steiermark, Salzburg und Niederösterreich tödlich.

NÖ, Sbg, Stmk. Zu einem heftigen Biker-Crash war es am Abend auf der A 3-Abfahrt Pottendorf südlich von Wien gekommen: Dort verlor ein Motorradfahrer in einer Kurve die Kontrolle über seine Harley Davidson und kam zu Sturz. Dabei prallte der 53-Jährige gegen die Leitschiene und wurde anschließend etwa 15 Meter über eine steile Böschung förmlich in den Straßengraben katapultiert. Das Motorrad blieb auf der Autobahnabfahrt liegen und wurde von nachkommenden Autofahrern entdeckt, die sofort die Rettungskräfte alarmierten und Erste Hilfe leisteten.

Unter schwierigen Bedingungen versorgten die Retter den Schwerverletzten. Der Mann musste mit einer Korbschleiftrage über die steile Böschung geborgen werden. Er wurde mit dem Rettungswagen, begleitet von einem Notarzt des Hubschraubers, ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt gebracht. Dort konnten die Ärzte aber nichts mehr für ihn tun, der Mann verstarb knappe zwei Stunden nach seinem Crash.

Unfall in Wagrain - auch hier starb der Motorradfahrer. © Feuerwehr Wagrain ×

Schon am frühen Nachmittag war es in Wagrain in Salzburg zu einem tödlichen Biker-Unfall gekommen: Hier kam ein Pinzgauer (60) laut Aussage von Augenzeugen ohne ersichtlichen Grund und mit voller Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Volvo eines 38-jährigen Deutschen. Der 60-Jährige wurde durch den Aufprall über das Auto geschleudert, verlor seinen Sturzhelm und schlug auf der Straße auf. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Polizei sucht noch Zeugen

Ein dritter tödlicher Biker-Crash ereignete sich in Feldbach in der Steiermark: Laut Polizei kam im Ortsgebiet von Feldbach aus noch ungeklärter Ursache ein 47-Jähriger zu Sturz, schlitterte mit dem Motorrad etwa 20 Meter über die Fahrbahn und prallte gegen einen Baum sowie gegen ein abgestelltes Auto. Die Polizeiinspektion Feldbach ersucht nun um Zeugenhinweise zum Unfallhergang unter der Nummer 059133-6120.