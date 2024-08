Nö: Motorradfahrer und Autolenker nach Unfällen tot

Gleich zwei Menschen starben am Wochenende in Niederösterreich nach Unfällen

Zwei Männer sind nach Unfällen in Niederösterreich am Wochenende im Krankenhaus gestorben. Ein Kärntner Pkw-Lenker ohne Führerschein war Samstagabend bei Mistelbach von der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) abgekommen und gegen eine Böschung geprallt. Der 34-Jährige wurde nach Polizeiangaben von Montag ins Landesklinikum Mistelbach gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Ein Biker starb zwei Tage nach einer Kollision mit einem Auto in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling).

Der Kärntner aus dem Bezirk Völkermarkt war aus vorerst unbekannter Ursache mit seinem Pkw ins Schleudern geraten, der Wagen blieb nach dem Anprall gegen eine Böschung auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der Lenker wurde von anderen Verkehrsteilnehmern aus dem Auto befreit und versorgt, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Er starb im Krankenhaus.

In Wiener Neudorf war ein Motorradlenker am Donnerstag mit einem Pkw zusammengestoßen. Zur Kollision kam es, als der 58-jährige Biker ein nach links abbiegendes Auto überholen wollte. Der Mann wurde auf die Straße geschleudert und vom Notarzthubschrauber ins Traumazentrum Wien-Meidling geflogen. Dort erlag er am Samstag seinen Verletzungen, teilte die Exekutive am Montag mit.