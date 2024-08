Österreicherin stürzt von der Autobahn - tot

Eine 56-jährige Frau aus Vorarlberg ist Sonntagfrüh bei einem Verkehrsunfall auf der A96 bei Holzgünz nahe Memmingen (Bayern) ums Leben gekommen.

Das Fahrzeug hatte ein Bregenzer Kennzeichen, bestätigte die bayrische Polizei einen entsprechenden Bericht des ORF Vorarlberg. Ihr 61-jähriger Mann, Lenker des Unfallwagens, wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Zu dem Unfall kam es laut dem Polizeibericht gegen 8.15 Uhr in Fahrtrichtung Bregenz. Das Auto kam demnach aus unbekannter Ursache an einer Stelle ohne Leitschiene rechts von der Fahrbahn ab, fuhr 200 Meter über die Böschung und schanzte über eine Unterführung eines Wirtschaftswegs. Dann prallte das Fahrzeug frontal in die gegenüberliegende Böschung dieser Unterführung und wurde zurück auf den Weg geschleudert.

Die beiden Insassen befreiten sich selbstständig aus dem Fahrzeug und wählten den Notruf. Bei Eintreffen der Rettungskräfte habe sich der Zustand der Frau zusehends verschlechtert, sie musste reanimiert werden. Sie sei schließlich ihren schweren inneren Verletzungen noch an der Unfallstelle erlegen, so die Polizei. Der Hund des Paares, der sich ebenfalls im Auto befand, wurde nach tierärztlicher Versorgung bis zur Abholung durch Angehörige in einem Tierheim