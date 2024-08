Motorradfahrer (55) bei Wildunfall schwer verletzt

55-Jähriger konnte Reh auf Weizer Straße nicht ausweichen - Tier verendete noch am Unfallort

Bei einem Wildunfall auf der Weizer Straße (B72) ist am Sonntagnachmittag ein Grazer Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Abend mittelte, war der 55-Jährige gegen 13.35 Uhr in Anger in Richtung der Bezirkshauptstadt Weiz unterwegs, als ein Reh von links die Fahrbahn überquerte. Der Lenker konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Motorrad gegen das Tier. Beim anschließenden Sturz verletzte er sich schwer.

Das Rote Kreuz brachte den Verletzten ins Landeskrankenhaus Weiz. Eine Alkoholisierung wurde nicht festgestellt. Das Reh verendete unmittelbar nach dem Zusammenstoß an der Unfallstelle.