Biker (51) crasht gegen Leitschiene – tot

Steiermark. Am Samstag um etwa 9.45 Uhr ereignete sich ein tödlicher Motorradunfall in Triebendorf (Bezirk Murau). Der 51-jährige Biker aus Wien fuhr auf der Murtal Straße (B96) aus Richtung Frojach kommend in Richtung Murau, als es zu dem tragischen Crash kam.

Kurz nach einem Überholvorgang geriet der Motorradfahrer aus unbekannter Ursache ins Schleudern und stürzte. Der 51-Jährige prallte gegen die Leitschiene der Gegenfahrbahn und erlitt tödliche Kopfverletzungen.

Ein Fremdverschulden konnte nicht ermittelt werden, wie die Polizei berichtet.