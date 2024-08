39-Jähriger verletzte Mitbewohner in Unterkunft

Ein 39-jähriger Mann hat am späten Freitagnachmittag einen 35-jährigen Mitbewohner in einer Obdachlosenunterkunft im Bereich Arsenal in Wien-Landstraße verletzt.

Laut Polizeisprecherin Julia Schick bedrohte der Mann, der bereits bei der Polizei bekannt ist, den 35-Jährigen mit einem Messer. Das Opfer wurde von der Berufsrettung versorgt und in häusliche Pflege entlassen. Wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung nahmen die Polizisten den 39-Jährigen fest. Das Messer stellten sie sicher. Über den Aggressor wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.