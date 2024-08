Twin City Liner nach Crash bei Ostbahnbrücke schwer beschädigt

Am Samstag kam es am Vormittag zu einem Zwischenfall mit dem Twin City Liner im Donaukanal.

Kurz nach der Abfahrt um 8.42 Uhr von der Schiffsstation City am Schwedenplatz war der Twin City Liner auf dem Donaukanal unterwegs, als die beiden Kapitäne mit ihrem Schiff einem Hindernis ausweichen mussten, das von der Ostbahnbrücke stammte. Diese Brücke wird derzeit saniert und zum Unfallzeitpunkt fanden auf der Brücke Bauarbeiten statt.

Es wurden keine Personen verletzt, aber beim Ausweichmanöver wurde der Twin City Liner erheblich beschädigt, sodass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Den Passagieren wurden unverzüglich Busse von der Firma Blaguss für den Rücktransport zum Schwedenplatz zur Verfügung gestellt. Die Schifffahrtsaufsicht war sofort vor Ort und hat den Unfallhergang samt Zeugenaussagen dokumentiert.

Twin City Liner Betrieb unterbrochen

Der Twin City Liner ist an einem Rumpf beschädigt. Das Schiff liegt derzeit im Hafen Wien und wird so schnell wie möglich zur Reparatur und zum Check in die Österreichische Schiffswerften AG, nach Linz gebracht. Derzeit kann nicht abgeschätzt werden, wann der Betrieb mit dem Twin City Liner wieder aufgenommen werden kann.

„Unsere Gäste, die vom Ausfall der Schiffsverbindung Wien-Bratislava betroffen sind, wurden bereits informiert und bekommen selbstverständlich umgehend den Fahrpreis rückerstattet. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeit und ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei den beiden diensthabenden Kapitänen bedanken, die - soweit bis jetzt bekannt ist - äußerst umsichtig reagiert haben“, sagt Dr. Gerd Krämer, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft des Twin City Liners.