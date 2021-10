Der Mann raste mit seinem Pkw mehr als doppelt so schnell wie erlaubt.

Hallein. Ein Autofahrer ist am Samstag in Hallein im Tennengau mit seinem Wagen mit 128 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs gewesen. Der Mann raste somit mit seinem Pkw mehr als doppelt so schnell wie erlaubt auf der Dürrnberg-Landesstraße (L256) in eine Radarmessung. Er wurde angezeigt und wird laut Polizei neben einer erheblichen Verwaltungsstrafe auch mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen müssen.