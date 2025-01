Schon wieder Häftling aus Spital geflüchtet

Ein 25-jährige Kosovare, der zum Röntgen ins Spital musste, verdünnisierte sich während der Behandlung und ist noch immer auf der Flucht.

Sbg. Ein Häftling der Justizanstalt Salzburg ist am Dienstag während einer Untersuchung aus einem Spital in der Stadt Salzburg geflüchtet. "Es wird noch nach ihm gefahndet", erklärte eine Polizeisprecherin am Mittwochvormittag. Es handle sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Kosovo. Wie regionale Medien berichtet hatten, konnte er zu Mittag aus einem Röntgenraum im Unfallkrankenhaus entkommen, obwohl er von zwei Justizwachebeamten begleitet worden war.

Laut einem Sprecher der Justizanstalt in Puch-Urstein befindet sich der Häftling wegen Eigentumsdelikten in Untersuchungshaft. Der Mann wurde nicht als eine allgemein gefährliche Person eingestuft. Die Justizwachebeamten hatten ihn beim Davonlaufen noch verfolgt, konnten ihn aber nicht mehr einholen.