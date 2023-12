Simply The Best: Tina-Turner-Musical gastiert in Salzburg

ÖSTERREICH verlost Tickets für die Show am 16. April im Festspielhaus.

Salzburg. Die Hommage an die "Queen of Rock" geht kommendes Jahr erneut auf Tour. Das Musical "Simply The Best" mit den Hits von Tina Turner gastiert am 16. April im Festspielhaus in Salzburg. "Simply The Best - Die Tina Turner Story" bringt mit viel Live-Musik und beeindruckenden Szenen das Leben der Ausnahmekünstlerin auf die Bühne und nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte: Von Anfangserfolgen, der harten Zeit mit einem gewalttätigen Ehemann, dem Scheitern einer großen Liebe und dem Neuanfang und raketenartiger Aufstieg in den 80ern. ÖSTERREICH verlost Tickets. Zum Gewinnen ein Mail an ooegewinn@oe24.at schicken.