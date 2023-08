Eine 29-jährige Oberösterreicherin ist am Dienstagnachmittag bei einer Wanderung in Salzburg tödlich verunglückt.

Die Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck war gemeinsam mit zwei männlichen Begleitern (23, 26) auf einer Wanderung von Maria Alm am Steinernen Meer über das Riemannhaus auf die 2.653 Meter hohe Schönfeldspitze. Beim Abstieg am frühen Nachmittag gerieten die drei Personen unterhalb des Gipfels in ein Hagelgewitter, wie die Polizei Salzburg am Mittwoch mitteilte.

Auf einer Höhe von ca. 2.580 Metern stürzte die 29-Jährige rund 200 Höhenmeter über steiles Felsgelände südlich des Gipfels ab. Ihre Begleiter setzten sofort einen Notruf ab. Der Notarzt des Notarzthubschraubers Martin 6 konnte jedoch nur noch den bereits eingetretenen Tod der Frau feststellen.

Mure verschüttete Landesstraße in Rauris

In Rauris im Pinzgau ist am Dienstagabend bei starken Regenfällen eine Mure auf die Rauriser Landesstraße abgegangen. Die Straße wurde im Ortsteil Bucheben verschüttet und ist seither auf einer Länge von 400 Metern gesperrt. "Eine Öffnung ist derzeit noch nicht absehbar", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf APA-Anfrage. Die Freiwillige Feuerwehr und die Straßenmeisterei waren am frühen Vormittag noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand.

Gewitter mit Sturmböen hielten am Dienstag auch die Wasserrettungen im Flachgau auf Trab. Der Landesverband meldete zahlreiche Einsätze, verletzt wurde ebenfalls niemand. Am Obertrumersee mussten Boote abgeschleppt werden. Hier stand die Wasserrettung Seeham im Einsatz. Am Wolfgangsee galt ein Ruderboot samt Besatzung als vermisst. Die Wasserrettung St. Gilgen am Wolfgangsee und die Freiwillige Feuerwehr St. Wolfgang konnten nach einer Suchfahrt am See sowohl Boot als auch Besatzung wohlauf auffinden.