Zwei Salzburgerinnen wurden Opfer des ''Polizeitricks''

Zwei ältere Salzburgerinnen sind in den vergangenen Tagen Opfer von Betrügern geworden, die sich als Polizisten ausgegeben hatten.

Eine 82-Jährige übergab des unbekannten Tätern 23.000 Euro, eine 83-Jährige 3.000 Euro und wertvolle Gold- und Silbermünzen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Betrüger gehen immer mit der gleichen Masche vor. Sie rufen die Opfer an, geben sich als Polizisten aus, warnen vor Einbrüchen in der Gegend und fragen nach Wertsachen, die die Menschen im Haus haben. In den Stadt Salzburg sei es in den vergangenen Tagen vermehrt zu diesen Betrugsversuchen mit dem Polizeitrick gekommen, hieß es in der Aussendung. In den meisten Fällen sei es beim Versuch geblieben, weil die Angerufenen das Gespräch beendet hätten.