"Samurai" trat Tür ein und drohte mit Mord

Ein 33-Jähriger wurde festgenommen, nachdem er die Tür zum Haus seiner Ex im Waldviertel eingetreten und dann den Psycho-Samurai hervorgekehrt hat.

NÖ. Mit einem Samurai-Schwert in der Hand soll ein 33-Jähriger in Gmünd Bekannte, darunter seine Ex-Freundin, in einem Mehrparteienhaus mit dem Umbringen bedroht haben. Nach einer Flucht wurde der mit dem Landschwert Tobende laut Polizeiangaben vom Freitag von Einsatzkräften der Schnellen Interventionsgruppe festgenommen. Die Beamten stellten die Waffe sicher. Der nicht geständige Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Vor den Drohungen vom Mittwoch soll der 33-Jährige die Tür des Mehrparteienhauses in Gmünd zerstört haben. Letztlich wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, verhängt wurde zudem ein vorläufiges Waffenverbot.