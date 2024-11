Schlägerei in Lienzer Lokal endete mit zwei Festnahmen

Einer rabiater 28-jähriger Mann soll mehrere Personen angegriffen haben.

Zwei Männer im Alter von 27 und 28 Jahren sind in der Nacht auf Sonntag in Lienz in Osttirol vorläufig festgenommen worden. Zwei Männer gaben an, dass sie der Ältere in einer Diskothek mit Faustschlägen verletzt habe. Als die Polizei vor dem Lokal die Anzeige aufnehmen wollte, attackierte ein 27-jähriger - eines der mutmaßlichen Opfer - den 28-Jährigen mit einem Fauststoß ins Gesicht. Daraufhin wurde der 27-Jährige festgenommen.

Währenddessen kam ein 17-Jähriger zu den Beamten und gab an, dass der 28-Jährige ihm grundlos einen Faustschlag versetzt habe und dabei ein Schneidezahn abgebrochen sei. Daher wurde 28-Jährige festgenommen. Er wehrte sich jedoch heftig und schlug die Polizisten.

Die beiden Festgenommenen wurden nach der Einvernahme im Bezirkskrankenhaus Lienz ambulant behandelt. Ein Alkoholtest verlief sei bei dem 28-Jährigen positiv verlaufen, hieß es.