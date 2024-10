Mann wollte Wiener Zivilpolizisten Drogen verkaufen und rastete aus

"Leute, braucht ihr was? Ich habe beste Ware" - Zwei Beamte bei Festnahme verletzt

Ein 29-Jähriger hat am Freitagabend in Wien-Alsergrund Zivilpolizisten Drogen zum Kauf angeboten. Mit den Worten "Leute, braucht ihr was? Ich habe beste Ware" sprach er die Beamten an. Als sich diese auswiesen, versetzte der Mann einem Polizisten einen Stoß gegen den Oberkörper und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Danach schlug und trat er um sich und verletzte zwei der Beamten, einer konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Mehrere Delikte

Die Polizisten in Zivil waren beim Josef-Holaubek-Platz im Zuge eines Verkehrsplanquadrats im Einsatz gewesen. Nach der vorläufigen Festnahme wurden bei dem Dealer mehrere Beutel mit vermutlich Kokain, Haschisch und Ecstasy sichergestellt. Der 29-Jährige wurde laut Polizei wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung sowie nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.