Schülerin (13) verletzt Kollegin (14) mit Stanley-Messer

Schlimmer Fall von Gewalt unter Jugendlichen in einer Mittelschule in Wien-Favoriten.

Dieser Streit von zwei Teenies in einer Mittelschule in Favoriten eskalierte, bis Blut floss. Schon zuvor sollen sich die 13-Jährige und die 14-jährige Schülerinnen in die Haare geraten sein. Als die beiden Mädchen später auf der Toilette aufeinandertrafen, soll die Jüngere die 14-Jährige mit einem Stanleymesser am Oberarm schwer verletzt haben.

Das Opfer wurde nach einer Erstversorgung vor Ort durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Die Tatverdächtige befindet sich mit einem Erziehungsberechtigten in einer Polizeiinspektion und wird aktuell zu dem Sachverhalt befragt. Das Messer wurde sichergestellt.