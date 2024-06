× Schüsse in Wien: Verschanzter Mieter liefert sich Gefecht mit Polizei

Am Mittwochabend eröffnete die Wiener Polizei das Feuer. Was genau passierte, ist derzeit noch ungewiss.

Weil sich ein offenbar bewaffneter Mann in einer Wohnung in Wien-Brigittenau verschanzte, rückte die Polizei an. Beim Großeinsatz beim Kapaunplatz im 20. Bezirk sahen sich die Behörden schließlich gezwungen, das Feuer auf den Verdächtigen zu eröffnen. Polizeisprecher Mattias Schuster sprach gegenüber der APA von einer "stationären Lage". Man sei mit einer größeren Anzahl an Kräften an Ort und Stelle.

Video zum Thema: Schüsse in Wien Brigittenau

Die näheren Hintergründe sind noch unklar.