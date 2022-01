Schulstart nächste Woche: Maskenpflicht für alle

Kommende Woche kehren die Schüler in den Unterricht zurück – allerdings mit Corona-Sicherheitsregeln.

Wien. Es ist fix: Am 10. Jänner startet der Unterricht an den Schulen – allerdings mit einer Sicherheitsphase, die laut Homepage des Bildungsministeriums, bis einschließlich Ende der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien, also bis zum Freitag 14. Jänner 2022, verlängert wird. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, gelten strenge Maßnahmen: So herrscht zum Beispiel Maskenpflicht für alle – auch im Unterricht.

Dabei reicht für Volks-, Mittelschüler und Unterstufen im Gymnasium ein normaler Mund-Nasen-Schutz. Ab der Oberstufe müssen Schüler eine FFP2-Maske tragen. Entsprechende Maskenpausen sind für alle Schülerinnen und Schüler einzuplanen, wie es auf der Homepage des Bildungsministeriums heißt. Das Lehr- und Verwaltungspersonal muss im gesamten Schulgebäude eine FFP2-Mase aufsetzen.

Schüler testen dreimal pro Woche

Außerdem testen alle Schüler testen dreimal pro Woche, davon mindestens einmal mit einem PCR-Test. Das Bildungsministerium appelliert an die Eltern, die Kinder noch vor Rückkehr in die Schule testen zu lassen. Weiters bleibt die Präsenzpflicht aufgehoben: Für Eltern und Erziehungsberechtigte wird die Möglichkeit geschaffen, ihre Kinder ohne Attest zu Hause zu lassen. Eine Entschuldigung der Eltern reicht aus, es ist kein ärztliches Attest erforderlich.

In Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium gelten einheitliche Quarantäneregeln: Sobald ein Indexfall in der Klasse auftritt, hat die Schulleitung für die Klasse an den folgenden 5 Schultagen zusätzlich einen von der Schule zur Verfügung gestellten Antigentest anzuordnen.