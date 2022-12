Schulwart-Mord: 30.000 Euro Belohnung für Hinweise

Durch einen ähnlichen Vorfall, der sich aber als Notlüge herausstellte, ist die Causa Harald S. wieder präsent.

Wie berichtet, wurde ein 46- jähriger Schulwart einer Volksschule in der Höfftgasse im Bezirk Simmering mit zahlreichen Stich- und Schnittverletzungen in einem Raum der Schule tot aufgefunden. Sowohl der Schlüsselbund mit den Schlüsseln zur betreffenden Schule als auch die Tatwaffe, vermutlich ein Messer, konnten bislang nicht aufgefunden werden.

Kurz nach der Tat, etwa zwischen 06:20 - 06:25 Uhr, sei ein Mann gesehen worden, der die Schule durch den Haupteingang in Richtung Muhrhoferweg verlassen habe, weshalb die Ermittler davon ausgehen, dass dieser zumindest mit der Tat in Verbindung steht. Er sei schlank gewesen, ca. 175 -185 cm groß und habe einen "jugendlichen Gang" gehabt. Der Verdächtige soll mit einem dunklen "Hoodie" bekleidet gewesen sein. Die Kapuze soll er über den Kopf gezogen haben. Weiters soll er eine weiße FFP2-Maske getragen haben.

Polizei bittet um Hinweise

Im Zuge einer kriminaltechnischen Untersuchung konnten fremde DANNSpuren am Leichnam des Opfers gesichert werden. In unmittelbarer Nähe der Leiche wurde eine blassrosa Plastikperle aufgefunden. Die darauf festgestellte DNA stammt von einer bislang unbekannten Frau. Sowohl sämtliche umfangreiche Ermittlungen als auch die Bearbeitung bereits eingegangener Hinweise erbrachten bis dato keinen konkreten Täterschaftsverdacht. Aus diesem Grund ersucht die Wiener Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Für Hinweise, die zur Ausforschung der Täterschaft führen, wird im Zusammenwirken des Vereins der Freunde der Wiener Polizei, der MA 56 sowie der Familie des Opfers nun ein Geldbetrag in der Höhe von Euro 30.000,- ausgelobt.

Hinweise können an jede Polizeidienststelle oder telefonisch direkt an die Ermittlungsgruppe des Landeskriminalamts Wien unter der Telefonnummer 01-31310/ DW 33110 – 33114 erbracht werden.