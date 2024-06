Schwimmende Sommerfreude: Die Revolution der Outdoor-Lounge von Soliday

Soliday präsentiert die ultimative Lounge für Land und Wasser.



Schwanenstadt. Eine chillige Lounge, die nicht nur optisch ein Hingucker ist, sondern funktional etwas Einzigartiges bietet - nämlich an Land und im Wasser genutzt werden kann: Genau das bietet die Firma Soliday aus Oberösterreich. Firmenchef Oliver Balaz wollte etwas entwickeln, das ein Eyecatcher ist und Sommerfreude ausstrahlt. Die Idee hatte er, weil bei den Sonnensegeln, die die Firma Soliday herstellt, Stoffe übrigblieben, die zu schade waren, um sie zu entsorgen. "Durch Upcycling entstand dann die Idee, unsere hochwertigen Stoffe auch anders zu nutzen, als für die Sonnensegel", sagt er im Gespräch mit OE24. Das Besondere: Die Stoffe sind dafür geeignet, das ganze Jahr über draußen zu bleiben.

Und durch das neueste Produkt der Soliday-Familie, der Soliday UNPLUGGED Lounge wurde die schwimmende Lounge geschaffen. Unten sorgen Schwimmnudeln dafür, dass die Lounge nicht untergeht, auf der Terrasse bieten die Schwimmnudeln genug Abstand, damit das gesamte Wasser ablaufen kann. Ebenso einzigartig: Das Innenleben ist in Kammern unterteilt, damit die Lounge ihre Form behält - im Unterschied zum Outdoor-Sitzsack, der in verschiedenen Formen ebenso von der Firma Soliday hergestellt wird. "Das ist wie bei jedem Sitzsack, der passt sich dann dem Körper an und man sitzt gemütlich drin", so Balaz. Die Lounge kann im Pool oder See auch als Floß genutzt werden."Einzelteile können kombiniert werden, sie werden mit Klett und Flausch zusammengehängt, damit auch wirklich nichts verrutscht", verrät Balaz, der mit einem multiflexiblen Outdoorbed SOJO Butterfly gerade gemeinsam mit Joka den Red Dot Award 2024 in der Kategorie Outdoormöbel gewann. Die Outdoormöbel Serie Unplugged kann komplett individuell gestaltet werden, es gibt eine Vielzahl an Formen, Stoffen und unterschiedlichen Farben, von Pink über blau, grün und grau bleibt kein Farbwunsch offen. Auch individuelle Drucke können in Auftrag gegeben werden, so wird aus dem Sessel dann auch ein ganz besonderes Interior-Stück.

OE24 verlost einen UNPLUGGED Sitz. © oe24

OE24 verlost einen Soliday Unplugged Single Seat

