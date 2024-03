Sekundenschlaf - Seniorin landet mit SUV in Pool

Mit ihrem VW-SUV kam eine 61-Jährige am Dienstag in der Seiermark von der Straße ab und landete mitten in einem Pool.

Stmk. Der spektakuläre Crash ohne Unfallgegner ereignete sich in St. Peter im Sulmtal in der Weststeiermark: Nach Angaben der Polizei dürfte die Seniorin am Steuer ihres T-Cross am Steuer kurz eingeschlafen sein. Dabei krachte sie mit ihrem Fahrzeug durch einen Zaun und durchbrach eine Thujenhecke, bevor sie mit dem Pkw auf das Grundstück mit einem Pool gelangte - und den SUV dort "versenkte". Die 61-Jährige erlitt bei ihrem Aufsehen erregenden Ausritt nur leichte Verletzungen. Die Frau war m auf der Sulmtalstraße von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr zunächst einen Straßenleitpflock, bevor sie in dem Garten eines Einfamilienhauses landete. Die Feuerwehr musste den Pkw aus dem Pool - der den Bildern zu Folge noch nicht mit Wasser eingelassen war - entfernen. Die Lenkerin wurde vorsorglich ins LKH Weststeiermark eingeliefert.