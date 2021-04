So kommen Sie zum Grünen Pass

Ein neues ''Dokument'' soll uns das Leben trotz Corona wieder einfacher machen.

Seit Wochen ist von diesem „Dokument der Freiheit“ die Rede. Der Grüne Pass soll uns den Weg in die Normalität erleichtern.Seit gestern ist klar, wie dieser Ausweis konkret eingeführt werden soll: in drei Phasen.



Phase eins: Schritt eins soll direkt mit der Lockerung am 19. Mai geschehen. Es wird ein – noch – relativ einfacher Nachweis einer Impfung, eines negativen Corona-Tests oder einer Genesung sein, der uns ermöglicht, ein Gasthaus, ein Hotel oder etwa das Theater zu besuchen.



