So macht sich Medienmogul Christian Mucha über die Regierung lustig.

Der gebürtige Wiener und Verleger Christian W. Mucha hat im vergangen Frühjahr noch ein Portal eröffnet, indem er einen Guide für Impfreisen anbieten wollte. Nun meldet er sich wieder zu Wort und verspottet die neu angesetzten Corona Regelungen der Bundesregierung.

In seinem neusten Facebook Posting kündigt er an: "Die neuen regeln der Bundesregierung sind ganz einfach. Man muss sich nur informieren. Also: Ab sofort gilt Maskenpflicht für alle in Geschäften auf der linken Straßenseite von 8:15 Uhr bis 14:42 Uhr. In Geschäften mit ungeraden Hausnummern von 11:20 Uhr bis 19:58 Uhr ..."