Islamforscher zu Bandenkrieg: "Die Mistkerle schaden uns"

Islamforscher Kenan Güngör spricht im oe24.TV-Interview zum Bandenkrieg in Wien.

Kenan Güngör ist Islamforscher, in der Türkei aufgewachsener Kurde und lebt in Wien. Er hat einen tiefen Einblick in die Zuwanderer-Milieus, in denen jetzt ein Bandenkrieg wütet.

"Hart gegen das 1 % vorgehen, das Krawall macht"

OE24.TV: Haben wir die Kontrolle verloren?

KENAN GÜNGÖR: Nicht allgemein gesprochen. Aber wir haben bei Teilen der Afghanen und Syrer ein Milieu von sozial Abgehängten, die die Integration nicht packen. Die meist in Parks herumsitzen, mit jugendlicher Potenz, und bei kleinsten Anlässen brutal ausrasten.

OE24.TV: Wir haben ein Deutschproblem an Schulen, ein Gewaltproblem..

GÜNGÖR: Halt, wir müssen unterscheiden. Kinder, die in die Schule gehen und versuchen, sich ein vernünftiges Leben aufzubauen, die dürfen wir nicht stigmatisieren, nur weil sie Muslime sind. Wir haben aber einen Überhang an jungen Männern, die nicht Fuß fassen können. Das führt zu dieser massiven Gewalt. Es geht nicht um Reibereien zwischen jungen Menschen. Es geht um diese unvorstellbare Brutalität und die wird häufiger.

OE24.TV: Linke bagatellisieren die Gewalt, Rechte stigmatisieren alle Ausländer. Was wäre das

gesunde Mittelmaß?

GÜNGÖR: Hart gegen das 1 % vorgehen, das Krawall macht. Denn es reicht 1 % und Sie haben jede Woche ein Gewaltthema. Da beschweren sich auch die meisten Muslime, die vernünftig leben wollen: ‚Diese Mistkerle führen dazu, dass wir ein schlechtes Image haben. Sie schaden uns‘, sagen sie. Wir dürfen nicht alle in einen Topf werfen – wir müssen klare Regeln setzen.