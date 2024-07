Bandenkrieg: Polizei verstärkt Präsenz in Wien

Wegen des Bandenkrieges in Wien erhöht die Polizei ab sofort die Präsenz bei Bahnhöfen, U-Bahn und Parks. Polizisten aus anderen Bundesländern werden nach Wien abgezogen.

Wien. Innenminister Gerhard Karner hat unmittelbar nach den Auseinandersetzungen am Wochenende in Wien-Meidling und Brigittenau die Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit beauftragt, massiv entgegenzuwirken und robust einzugreifen. Insbesondere soll die Präsenz der Polizei in den Abendstunden massiv erhöht werden, wie es in einer Aussendung des BMI heißt.

Polizisten aus anderen Bundesländern nach Wien abgezogen

Verstärkt überwacht werden nun vor allem Bahnhöfe, U-Bahnstationen und Parks. Die Generaldirektion wird dafür sorgen, dass auch Polizei aus anderen Bundesländern eingesetzt wird, um die Kräfte in Wien zu verstärken.

Zudem hat Innenminister Gerhard Karner das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl beauftragt, Aberkennungsverfahren für Beteiligte mit Schutzstatus einzuleiten.