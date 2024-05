Spaziergänger finden Leiche eines Bikers Stunden nach Crash

Ein 35-jähriger Mann ist Dienstagabend mit dem Motorrad in Hermsdorf (Gemeinde Kumberg) im Bezirk Graz-Umgebung in der Steiermark tödlich verunglückt.

Der Mann sei gegen 22.30 Uhr aus ungeklärter Ursache von der Gemeindestraße abgekommen, über eine Wiese gefahren und gegen eine Steinmauer geprallt, teilte die Polizei Mittwochabend mit. Er hatte keinen Sturzhelm getragen.

Spaziergänger hatten den Leichnam erst am frühen Mittwochnachmittag entdeckt. Der Einheimische starb noch am Unfallort. Die alarmierten Einsatzkräfte und die Gemeindeärztin konnten nicht mehr helfen. Spaziergänger hatten den Leichnam erst am frühen Mittwochnachmittag entdeckt. Die Maschine des Mannes war nicht zum Verkehrs zugelassen. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Angehörigen.