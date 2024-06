Sportwetten als Geschicklichkeitsspiel: Ein offener Brief von Daniel Winter-Holzinger

In einem offenen Brief reagiert Daniel Winter-Holzinger, Gründer der Sports Betting Academy, auf die aktuelle Diskussion über die Einstufung von Sportwetten. Er fordert eine klare Differenzierung zwischen Glücks- und Geschicklichkeitsspiel und weist auf die irreführenden Darstellungen hin, die in den Medien kursieren.

Die öffentliche Debatte über Sportwetten ist derzeit geprägt von Missverständnissen und Fehlinformationen. Ein Beispiel hierfür ist die Forderung von Frau Dr. Monika Lierzer (Fachstelle für Glücksspielsucht Steiermark), Sportwetten als Glücksspiel einzustufen – eine Auffassung, die sowohl rechtlich als auch sachlich inkorrekt ist. Die Sports Betting Academy möchte mit dieser Stellungnahme Klarheit schaffen und die Fakten darlegen.

Reaktionsvideo 1: Sportwetten = Geschicklichkeitsspiel

Daniel Winter-Holzinger erklärt in einem Video die wesentlichen Unterschiede zwischen Glücks- und Geschicklichkeitsspielen und zeigt auf, warum Sportwetten eindeutig in die letztere Kategorie fallen. Link zum Video

Reaktionsvideo 2: Reaktionsvideo auf Ö1



In einem weiteren Video reagiert Winter-Holzinger auf die Ausführungen von sogenannten Experten, die versuchen, die Öffentlichkeit durch falsche Darstellungen zu manipulieren. Diese Experten wurden nie in der Praxis der Wettindustrie geschult und verbreiten Fehlinformationen. Link zum Video

Reaktionsvideo 3: Sportwetten-Studien auf dem Prüfstand

Dieses Video zerlegt einseitige Studien, die ohne den Rat echter Experten erstellt wurden, und beweist, dass Sportwetten auf fundierten mathematischen Prinzipien beruhen. Link zum Video

In einem offenen Brief seitens Frau Dr. Monika Lierzer wird gefordert, dass Sportwetten als Glücksspiel in Österreich eingestuft werden sollen. Diese Forderung basiert jedoch auf einer völlig falschen Wahrnehmung von Sportwetten. Der Artikel, auf den sie sich bezieht, ist hier nachzulesen: Link zum Artikel.

Laut einem OGH-Bescheid ist die Einstufung von Sportwetten als Geschicklichkeitsspiel korrekt. Link zum OGH-Bescheid.

Sportwetten sind in Österreich zu Recht als Geschicklichkeitsspiel eingestuft. Die Sports Betting Academy, die größte deutschsprachige Bildungsplattform zu diesem Thema, hat bereits über 3.000 Sportwetter erfolgreich geschult. Diese Teilnehmer agieren verantwortungsvoll und eigenverantwortlich in der Wettindustrie.

Forderung nach Aufklärung und Schulung

Anstatt weiterer Maßnahmen seitens des Staates fordert die Sports Betting Academy ein gesetzlich verpflichtendes Aufklärungs- und Schulungspaket. Dies würde Sportwettern helfen, eigenständig hohe Verluste zu vermeiden.

Die Wahrheit über Sportwetten

Sportwetten sind der Kauf einer Wahrscheinlichkeit und haben nichts mit Glücksspiel zu tun. Anders als bei Roulette oder Lotto, wo Zufall und feste Auszahlungsschlüssel dominieren, basieren Sportwetten auf Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wettquoten variieren von Anbieter zu Anbieter, was die Komplexität und den Geschicklichkeitsaspekt deutlich macht.

Reaktion auf Ö1-Darstellungen

Am 12. Juni 2024 fand auf Ö1 ein Interview statt, in dem Dr. Monika Lierzer Sportwetten fälschlicherweise als Glücksspiel darstellte. In dem Reaktionsvideo wird aufgezeigt, dass diese Darstellung grundlegende mathematische und stochastische Prinzipien ignoriert. Link zur Quelle.

Prüfung von Studien

Oftmals basieren Behauptungen über die Gefährlichkeit von Sportwetten auf einseitigen und unvollständigen Studien. Das Video untersucht diese Studien kritisch und zeigt, wo die Fehler und Manipulationen liegen. Link zur Studie.

Die Sports Betting Academy ruft zu einer sachlichen und informierten Diskussion auf. Nur durch fundiertes Wissen und transparente Aufklärung können Missverständnisse ausgeräumt und eine faire Beurteilung der Wettbranche erreicht werden. Alle Interessierten sind eingeladen, sich die Videos anzusehen und sich ein eigenes Bild zu machen.