Stau-Chaos in die Skigebiete

Wien. Bereits in den frühen Morgenstunden kam zu starkem Reiseverkehr in die Skigebiete, wie der ÖAMTC berichtet. Der Ferienbeginn in Bayern schlug sich dabei vor allem auf der Fernpassstrecke (B179) nieder. Auf 20 Kilometer, vom Grenztunnel Füßen bis Bichlbach, kam der Verkehr nur stockend voran.

Vor dem Dauerbrennpunkt, der Tunnelbaustelle auf der Tauern Autobahn (A10), verloren Autofahrer um 08:00 Uhr ca. 20 Minuten. Auch vor dem Brettfalltunnel, der Einfahrt ins Zillertal, wurde schon Blockabfertigung ausgerufen.

Zu Verzögerungen kam es zudem in Vorarlberg vor der Ausfahrt ins Montafon auf der Rheintal Autobahn (A14). "Die Verkehrslage in Bayern lässt darauf schließen, dass sich das Staugeschehen bis zumindest Samstagmittag hinziehen wird", so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.