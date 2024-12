200 Einsatzkräfte: Schwierige Bekämpfung von Waldbrand in Umgebung von Graz

Rund 200 Feuerwehrkräfte sind seit Donnerstagabend bei Semriach im Einsatz. Die Löscharbeiten im rund zwei Hektar großen Waldstück dürften noch Tage andauern.

Rund 200 Einsatzkräfte sind seit Donnerstagabend bei einem Waldbrand in Semriach (Bezirk Graz-Umgebung) im Einsatz. Das Feuer betraf in den Morgenstunden am Freitag eine Fläche von rund zwei Hektar in schwierigem Gelände. Die Löscharbeiten dürften laut Einsatzleitung der Feuerwehr noch mehrere Tage andauern. Die Semriacherstraße (L318) war laut Polizei am Freitagvormittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Ein auf der Semriacherstraße fahrender Pkw-Lenker hatte den Waldbrand am Donnerstagabend gegen 21 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. In den frühen Morgenstunden waren 18 Feuerwehren mit mehr als 40 Fahrzeugen und zwei Feuerwehrdrohnen eingesetzt und Polizei, Rotes Kreuz und Bergrettung vor Ort. Die Erhebungen zur Brandursache wurden bereits eingeleitet und ein Ermittler hinzugezogen.