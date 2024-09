44-Jähriger schoss vom Hochsitz auf Haus der Ex

Alkoholisierter 44-Jähriger will lediglich auf einen Baum gezielt haben

Ein 44-jähriger Mann steht in der Oststeiermark im Verdacht am Samstagnachmittag von einem Hochsitz aus mehrmals Schüsse mit einem Gewehr auf das Haus seiner ehemaligen Lebensgefährtin abgegeben zu haben. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei nachdem der Mann mit einem Gitarrenkoffer am Motorrad flüchtete. Das Einsatzkommando Cobra nahm den Mann wenig später an seiner Wohnadresse fest.

Bei der Festnahme wirkte der 44-Jährige laut Angaben der Polizei mittelgradig alkoholisiert. Er gestand die Schussabgabe vom rund 100 Meter vom Haus seiner Ex entfernten Hochsitz. Der Mann gab an, auf einen Baum gezielt zu haben. Die Polizei nahm dem Mann mehrere auf ihn zugelassene Schusswaffen und Munition ab und verhängte ein Waffenverbot sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Weitere Ermittlungen waren am Sonntag noch im Laufen.