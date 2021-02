54-Jähriger sticht Kontrahenten bei Streit nieder

Zwei 54-Jährige gingen aufeinander los: Einer mit Stichverletzung im Brustbereich nun im Spital.

Lieboch. Zwei betrunkene Männer sind am Dienstag im steirischen Lieboch (Bezirk Graz-Umgebung) in einen heftigen Streit geraten und dürften sich gegenseitig verletzt haben. Einer der beiden wurde mit einer Stichverletzung im Brustbereich ins UKH Graz gebracht. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr, hieß es am Mittwoch in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Wegen Nichtigkeiten in Streit geraten

Die beiden Männer aus dem Bezirk Voitsberg, beide 54 Jahre alt, waren gegen 16.00 Uhr in der Wohnung eines gemeinsamen Bekannten wegen Nichtigkeiten in Streit geraten. Zuerst verlief die Auseinandersetzung mit Worten, dann gingen sie auch gewaltsam aufeinander los. Während am Ende der eine der beiden im Spital war, stellte man auch bei seinem Kontrahenten Verletzungen am Kopf fest. Er wurde festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt.