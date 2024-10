58-Jähriger stürzt mit Bagger in Schottergrube – tot

Der Baggerfahrer wurde unter dem Arbeitsgerät eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen.

Am Mittwoch hat sich in Graz (Bezirk Geidorf) ein tragischer Arbeitsunfall ereignet. Ein 58-jähriger Baggerfahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Unfall geschah gegen 08:15 Uhr auf der Großbaustelle der "Alten Vorklinik". Die Polizei stellte fest, dass der Mann mit einem Kleinbagger in eine etwa drei Meter tiefe Schottergrube gestürzt war. Der Baggerfahrer wurde unter dem Arbeitsgerät eingeklemmt.

Trotz schneller Hilfe durch Polizisten, Notarzt, ÖRK und Feuerwehr verstarb der verunglückte Baggerfahrer im LKH Graz an seinen Verletzungen. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen.

Die Erste Hilfe Maßnahmen waren für die Polizisten gefährlich, da die Reanimation unter dem hochgehobenen oder seitlich liegenden Bagger erfolgen musste. Dabei brachen immer wieder Gesteinsbrocken ab und fielen in die Schottergrube.