Radfahrerin schwer verletzt: Pkw-Lenker gesucht

Leoben. Kurz nach 08.45 Uhr fuhr die 72-Jährige aus dem Bezirk Leoben mit ihrem Fahrrad auf dem Radfahrstreifen parallel zum Kreuzfeldweg in Richtung Judendorf. Bei der Einfahrt eines Lebensmittelmarktes (Firma Hofer) in der Kärntner Straße, musste die 72-Jährige ihr Fahrrad laut Erstangaben aufgrund eines herannahenden Pkw-Lenkers abrupt anhalten. Dieser dürfte unmittelbar vor ihr den Kundenparkplatz des Lebensmittelmarktes in Richtung Kreuzfeldweg verlassen haben. Dabei kam die 72-Jährige auf der regennassen Fahrbahn zu Sturz und wurde in der Folge vom Rettungsdienst ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, eingeliefert. Erhebungen ergaben, dass die 72-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Zum fahrerflüchtigen Pkw konnten weder die Frau noch Ersthelfer eindeutige Angaben machen. Auch steht bislang nicht fest, ob es zu einer Berührung mit dem Pkw kam.

Die Polizei sucht nun nach sachdienlichen Hinweisen, welche zu dem in ursächlichem Zusammenhang stehenden Pkw-Lenker führen.