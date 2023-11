Der 32-Jährige verletzte seine Arbeitskollegin, verwüstete das Lokal, in dem die Feier stattfand, griff einen Straßenbahnfahrer an und attackierte Polizisten.

Körperverletzung, gefährliche Drohung und Widerstand gegen die Staatsanwaltschaft: Ein 32-jähriger Afghane rastete am Montagabend in einem Lokal mitten in Graz völlig aus.

Während der Weihnachtsfeier eskalierte ein Streit mit seiner Arbeitskollegin. Dabei drückte der 32-Jährige die Hand der Frau zusammen, die gerade ein Glas hielt. Zudem bedrohte er diese damit, sie umzubringen. Sie erlitt bei der Attacke Schnittverletzungen.

32-Jähriger ließ sich nicht beruhigen

Nachdem er von der Arbeitskollegin abgelassen hatte, verwüstete er noch den Gastraum des Lokales. Auf seiner Flucht soll der 32-Jährige danach noch einen Straßenbahnfahrer mit Schlägen attackiert haben. Passanten alarmierten die Polizei. Der Afghane, der sich nicht beruhigen ließ, wurde festgenommen, aber selbst das hielt ihn nicht von seinen Aggressionen.

Auch in der Polizeiinspektion bedrohte er Beamte und versuchte diese mit Tritten zu verletzten. Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos übernahmen die Ermittlungen. Der Mann wurde auf freiem Fuß anzeigt.