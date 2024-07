Frauenmord: Polizei-Großeinsatz in Graz

In der Grazer Innenstadt ist es am Freitag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Schon ersten Infos zufolge gab es ein "mutmaßliches Gewaltdelikt" - am Ende stellte sich heraus: in einer Rechtsanwaltskanzlei kam es zu einer Beziehungstat mit 2 Toten!

#graz1207 Derzeit findet in der Grazer Innenstadt ein Polizeieinsatz statt. Es wurden Absperrmaßnahmen im Bereich Kaiserfeldgasse eingerichtet. Meiden Sie den Bereich und folgen sie den Anweisungen der Einsatzkräfte. — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) July 12, 2024 Es gab großräumige Absperrungen im Bereich Kaiserfeldgasse - Neutorgasse, auch ein Hubschrauber und die Cobra waren im Einsatz. Letzten Infos zufolge soll es in einer Anwaltskanzlei zu einem Vorfall gekommen sein. Mehr Infos folgen in Kürze...