Arbeiter raubte Prostituierte aus

Ein Burgenländer nahm einer Sexarbeiterin den bezahlten Lohn mit Gewalt ab.

Steiermark. Ein sturzbetrunkener Freier (22) ließ es sich in einem Laufhaus in Pinggau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) gut gehen, zahlte per Vorauskassa mehrere Hundert Euro für diverse Dienstleistungen.

Als sein Schäferstündchen bei einer Rumänin (49) vorüber war, verlangte der Einheimische aus dem Bezirk Oberwart aber plötzlich den Lohn zurück, wogegen sich die 49-Jährige zur Wehr setzte. Daraufhin holte der 22-Jährige ein Tapezierermesser aus seiner Arbeiterhose und bedrohte die Sex-Arbeiterin. Es kam zu einer Rangelei, bei der die 49-Jährige leichte Schnittverletzungen an der Handfläche erlitt. Der Arbeiter ergriff das Geld und dann die Flucht.

Der Betrunkene konnte aber rasch ausgeforscht und an seiner Wohnadresse festgenommen werden. Die Einvernahme war wegen der Alkoholisierung bisher nicht möglich.