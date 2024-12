Autofahrerin übersieht Biker – 64-Jähriger tot

72-Jährige übersah den Mann beim Übersetzen über eine Kreuzung

Kirchberg an der Raab. Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag in Kirchberg an der Raab (Bezirk Südsteiermark) bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw getötet worden. Er war laut Polizei von einer 72-jährigen Lenkerin beim Übersetzen über eine Kreuzung übersehen worden. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Autofahrerin war nach Angaben der Polizei auf einer Gemeindestraße unterwegs und wollte an einer Kreuzung die Landesstraße 201 in gerader Richtung überqueren. Dabei hielt sie an und fuhr, nachdem sie die Straße frei wähnte, wieder los - dabei dürfte sie den auf der Landstraße fahrenden Motorradfahrer übersehen haben. Dieser prallte gegen den Pkw und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Er erlag noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen. Ein Alkotest bei der 72-Jährigen verlief negativ, die Frau wird wegen des Verdachtes der Fahrlässigen Tötung angezeigt.