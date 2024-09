Bei Fahrt über Grenze: Waffenlager in Auto aufgeflogen

In dem Auto des 48-Jährigen wurden Waffen und Munition sichergestellt, die der Ungar illegal transportiert hat.

Ein Ungar (48) geriet am Wochenende in Fürstenfeld in der Oststeiermark in eine Polizeikontrolle. Die Beamten hatten im Bereich der Grenze zu Ungarn Autos angehalten.

Dabei geriet das Fahrzeug des 48-Jährigen ins Visier. In diesem stellten sie im Kofferraum zwei Langwaffen, zwei Revolver, eine Schreckschusspistole sowie Munition sicher. Bei der anschließenden Überprüfung der Waffen stellte sich schließlich heraus, dass der Mann eines der Gewehre nicht rechtmäßig besitze.

Vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen

Der Waffenliebhaber gab gegenüber den Beamten an, am Weg zu einem Schießstand in Ungarn gewesen zu sein. Er habe gehofft, nicht kontrolliert zu werden. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.