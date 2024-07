Bub (4) von Motorrad erfasst - schwer verletzt

Der Vierjährige lief plötzlich auf die Straße.

Ein vierjähriger Bub ist am Mittwochabend in der Steiermark von einem Motorrad erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind lief laut einer Polizei-Aussendung im Beisein seiner Eltern unvermittelt auf eine Straße in Wagna im Bezirk Leibnitz. Ein 16-Jähriger konnte mit seinem Gefährt trotz sofortiger Notbremsung nicht mehr ausweichen. Das Unfallopfer wurde mit einem Hubschrauber in die Kinderklinik Graz geflogen, der Unfalllenker und seine Mitfahrerin blieben unverletzt.