62-Jährige aus Bezirk Graz-Umgebung verunglückte in Herrgottwiesgasse.

Graz. Eine 62 Jahre alte E-Bike-Fahrerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung ist am Dienstag am Nachmittag in Graz bei einer Kollision mit einer Straßenbahn der Linie 5 in der Herrgottwiesgasse getötet worden. Der 57-jährige Tramfahrer und die Passagiere blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Alkomattest mit dem Bim-Lenker verlief negativ. Die Herrgottwiesgasse war während der Bergungsarbeiten etwa zwei Stunden lang für den Verkehr gesperrt.