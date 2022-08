Enkel wollte Oma und Opa umbringen

Ein junger Steirer wollte seine Großeltern töten, zerschnitt ihnen die Gesichter.

Stmk. Alles deutet auf eine schreckliche Tat im Wahn hin: In Frohnleiten bei Graz attackierte ein 21-Jähriger seine Großeltern (beide 63) mit einem Küchenmesser und schnitt ihnen in die Hände und ins Gesicht. „Ich wollte sie töten“, gab er zu.

Die Familientragödie spielte sich am Samstagabend gegen 20.30 Uhr im Haus der Großeltern ab. Dem Opa des Angreifers ist wohl zu verdanken, dass es keine Toten gab. Als er sich schützend vor seine Frau stellte, ließ der Enkel von seinen Opfern ab und flüchtete. Das Tatmesser warf er in einen Bach.

Geisteszustand wird untersucht

Die Polizei begann sofort mit der Fahndung nach dem 21-Jährigen, konnte ihn jedoch zunächst nicht finden. Am Sonntag in der Früh trafen ihn die Beamten dann in seiner Wohnung an, wo er sich widerstandslos festnehmen ließ und das schockierende Geständnis ablegte.

Die Großeltern kamen verletzt ins Spital, der Enkel nach Graz in Haft. Dort soll er auf seinen Geisteszustand untersucht werden. Der 21-Jährige soll schon früher in stationärer psychiatrischer Betreuung gewesen sein.